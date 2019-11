La violenza contro le donne: due incontri al ‘Pavoncelli’ di Cerignola per parlare di maltrattamenti, stalking e femminicidio

L’IISS ‘G. Pavoncelli’ di Cerignola, in collaborazione con l’Ordine Forense di Foggia e l’Associazione Legali di Capitanata (A.L.C.), ha organizzato due incontri in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si terranno il 15 e il 25 novembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l’auditorium dell’istituto.

I saluti della prima giornata saranno affidati al Dirigente Scolastico del ‘Pavoncelli’, prof. Pio Mirra, all’avv. Gianluca Ursitti, Presidente del Consiglio dell’Ordine di Foggia e all’avv. Luigi Sorace, Presidente dell’A.L.C.

Testimone di eccezione della prima sessione sarà la signora Filomena Lamberti, vittima di una atto di inaudita violenza, per mano dell’ex marito che l’ha sfigurata per sempre con l’acido, e autrice del libro-testimonianza ‘Un’altra vita’.

Relatori del convegno saranno, il dott. Armando Dello Iacovo, Gip presso il tribunale di Foggia, l’avvocato penalista del Foro di Foggia Giulio Treggiari e la dott.ssa Loreta Colasuonno, Commissario della Polizia di Stato di Cerignola.

Modererà l’evento l’avv. Nadia Parisi del Foro di Foggia.

In relazione alla seconda sessione dei lavori, il programma si articolerà come segue: porgeranno i propri saluti, unitamente ai già citati prof. Mirra, avv. Ursitti e avv. Sorace, anche la prof.ssa Anna Maria Salvatore, fotografa e autrice di una mostra fotografica che verrà allestita ad hoc in auditorium, e il dott. Salvatore Giaccoli, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cerignola.

Ospiti dell’evento e relatori saranno la signora Lidia Vivoli, vittima di violenza, il dott. Vincenzo Maria Bafundi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, la dott.ssa Lara Vinciguerra, docente e responsabile APS LOGOS di Foggia, il dott. Nicola Perta, educatore, e l’autrice del libro ‘Solo mia’ Annalisa Graziano.

A moderare il convegno sarà l’avv. Gerarda Carbone del Foro di Foggia.