VIDEO | Processione in mare, spettacolo a Manfredonia: così i pescatori ringraziano Sant'Andrea Apostolo

Come da tradizione, alle 17 in punto, è cominciata la processione del simulacro del santo con il suggestivo accompagnamento in mare di centinaia di pescherecci come segno di ringraziamento e di buon auspicio per l'imminente ripresa delle attività.

La processione, presieduta da don Stefano Mazzone, “Delegato ad Omnia” di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e con l'accompagnamento della banda musicale ìCittà di Manfredonia' è partita dalla Chiesa di Sant’Andrea, ha attraversato viale Kennedy fino a raggiungere il molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio.

Al largo del porto c'è stato un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Dopo l'attracco al Molo di levante, la processione si è conclusa nuovamente con il rientro in chiesa dove si è svolta la celebrazione eucaristica.

La "Festa del Mare" in onore di Sant'Andrea Apostolo, si è conclusa con 'FuocoAmmmare' in Zona 'Acqua di Cristo', uno dei più caratteristici affacci sul Golfo. Lo spettacolo di fuochi (con piattaforma a mare a cura della Ditta 'Pirotecnica San Pio' di San Severo) è stato offerto dalla Marineria di Manfredonia e dalle aziende 'Audio Sistem di Ivan Forte', 'Caffetteria Albatros', 'La Roca-Solarium Beach', 'Braceria Pizzeria Arnold’s', 'Darsena-Lounge Bar', 'La Frutta che si beve' e 'Autopaninomania Bergantino'