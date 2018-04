Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Libando che passioni: arrosticini, panini di mare, carne argentina, paella, dolci e tanto altro per le vie del centro di Foggia. Colori, sapori ed emozioni per il festival del cibo di strada per eccellenza della Capitanata e tra i più importanti in Puglia. Anche tanta musica ad accompagnare i piatti tipici del posto