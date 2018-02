VIDEO | Il bacio di Diletta Leotta: "Vi aspetto al Carnevale di Manfredonia"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Ciao ragazzi, vi aspetto domenica mattina alle ore 10.30 per vivere insieme l'ultima domenica di carnevale. Ciao a tutti. Smack!". L' accattivante annuncio social (visualizzabile a questo link) dell'attesissima madrina Diletta Leotta, conduttrice di Sky Calcio Show - Serie B e volto di punta di Sky, fa scattare il countdown per la Gran Parata di Carri allegorici (tre in totale) e Gruppi mascherati (dieci in totale) del 65° Carnevale di Manfredonia, in programma domenica 11 febbraio per una lunga giornata di spettacolo e divertimento che si protrarrà sino a sera con una lunga serie di eventi.

In attesa della grande ed intesa domenica, l'Agenzia del Turismo propone un altrettanto festosa e variegata vigilia, quella che per la tradizione segna l'arrivo in città di Ze Pèppe, con due novità: "La Discesa di Siponta" (in collaborazione con "Il Gruppo Speleologico di San Giovanni Rotondo") e "Latin Carnaval - Serata Reggaeton" (in collaborazione con "La Destinacion Latina"). Dunque, nella 65^ edizione della kermesse, la promessa sposa di Ze Peppe (impersonificata dalla speleologa Tiziana Vitulano che si calerà da un palazzo sino al centro di Piazza del Popolo), alle 20.15, arriva dall'alto per incontrare il suo amato che l’aspetta a terra del Popolo per proseguire insieme il corteo nuziale. Una spettacolare discesa è curata in tutti i dettagli dagli esperti del Gruppo Speleologico di San Giovanni Rotondo, una libera associazione riconosciuta a livello nazionale, che ha per scopo la diffusione ed il progresso della speleologia, con particolare riguardo all’esplorazione, allo studio ed alla salvaguardia dell’ambiente naturale carsico ed ipogeo, compreso le cavità di interesse storico, culturale, sociale ed antropico. "La discesa di Siponta" fa da cornice al "Matrimonio di Ze Peppe" (in programma alle ore 20; partenza da Piazza Marconi e percorso lungo Corso Manfredi), tradizionale e goliardico arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia. Un tradizionale appuntamento per le vie del centro storico, con la Rosa dei Venti di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile.

La serata si accende alle 21 con i balli ed il ritmo caliente della musica e delle hit più hot del momento. Con "Latin Carnaval - Serata Raggaeton",Piazza del Popolo, con i Latin Jay Ciro Fabiano e Mirko HP, diventa una grande e travolgente pista da ballo in pieno stile sud americano, dove potersi scatenare in compagnia di appassionati del genere e non.

Ad aprire la giornata di eventi del sabato, sempre in Piazza del Popolo (ore 15.30), sarà“Ze Pèppe da piccolo d’ cors” (organizza Il Comitato UISP di Manfredonia), appuntamento sportivo al quale partecipano i ragazzi da 5 a 14 anni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Mattinata.