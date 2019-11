La stagione di prosa del teatro 'Dalla' prende il volo con "Uccelli"

La stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia prende il volo con “Uccelli”, il progetto speciale nato lo scorso marzo da una folle idea di Cosimo Severo e Stefania Marrone a partire dalla follia di Aristofane. Venerdì 29 e sabato 30 novembre alle ore 21.00 doppio appuntamento con lo spettacolo che vedrà protagonisti oltre 130 adolescenti e bambini della città, insieme agli attori Luigi Tagliente, Bakary Diaby, Mamadou Dikité, Giovanni Salvemini, Filomena Ferri e ai musicisti Fabio Trimigno e Celestino Telera. Spazio, luci e scene Cosimo Severo e Luca Pompilio, organizzazione Giulia Gaviano, adattamento Stefania Marrone, regia Cosimo Severo, che è stato affiancato nella guida del laboratorio con i ragazzi dall’attrice Raffaella Giancipoli e dalla danzatrice Rosa Merlino.

Dopo il debutto nel giugno scorso a Manfredonia, a settembre “Uccelli” è stato riallestito a Saragozza, presso il Teatro de la Estacion - permettendo alla compagnia di esportare non solo un prodotto artistico, ma un processo creativo, attivando oltreconfine il Teatro Diffuso - ed è valso la segnalazione da parte del magazine di settore PAC (Paneacqua e cultura) al Premio Rete Critica 2019. Bottega degli Apocrifi ha scelto, con determinazione e convinzione, di aprire la nuova programmazione con uno spettacolo che affronta i temi sempre attuali - ora più che mai a Manfredonia - della creazione di una città ideale, della democrazia costantemente messa a rischio dalla mancanza di consapevolezza, del fascino del potere esercitato sugli elementi più fragili. «In un Paese che sta assistendo quasi assuefatto alla legittimazione della violenza come linguaggio politico e alla banalizzazione come motore della rete sociale, un pezzo di comunità prova a risollevare lo sguardo, le aspettative e le aspirazioni.

E lo fa ripartendo dal valore della parola e dal teatro», sostiene Stefania Marrone drammaturga di Bottega degli Apocrifi. Allo spettacolo “Uccelli” si affianca l’incontro circolare “Città Parlamento”, in programma sabato 30 novembre dalle 16 alle 18.30 al Teatro Lucio Dalla, a cui tutti sono invitati a partecipare e a “mettere parola” per ridisegnare l’angolo di mondo che si abita insieme, prestando ciascuno il proprio sguardo prezioso, al quale si uniranno gli sguardi di Alessandro Toppi, giornalista e critico teatrale del Pickwick e Gennaro Pesante, giornalista dell’Ufficio stampa e comunicazione della Camera dei deputati. «Partiamo dal senso originario del teatro, che porta insita nel suo DNA la relazione pubblica tra esseri viventi che condividono uno spazio e un tempo: in un teatro, un’agorà, un Parlamento, una Città. Partiamo da Aristofane e arriviamo fino alla periferia di una cittadina del Sud dove col teatro si prova a ridisegnare il mondo, interrogandosi su come comunica e come viene comunicata la politica. Partiamo da uno spettacolo teatrale e, come sempre accade, il teatro ci riporta alla vita», spiega Cosimo Severo, regista della compagnia. L’incontro si terrà nell’ambito del progetto Crescincultura, sostenuto dall’Impresa sociale “Con i bambini” attraverso il fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Lo spettacolo “Uccelli” è realizzato all'interno del progetto Teatri del Gargano, sostenuto dalla Regione Puglia tramite L'Avviso a presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche - FSC Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 - Patto per la Puglia. VIDEO UCCELLI: https://vimeo.com/347707205 Info e prenotazioni: Teatro/Botteghino 0884.532829 - 335.244843. www.bottegadegliapocrifi.it/ - www.teatropubblicopugliese.it

