Tutto è amore (That's Amore) con gli Operapop al Teatro Giordano

Le grandi emozioni colpiscono al cuore. La musica come cornice di una grande esperienza artistica. La poesia e la recitazione come completamento di un’emozione. Dai più grandi classici dell’Opera alle Famose canzoni Pop Internazionali, attraverso l’esperienza Napoletana. Un viaggio musicale straordinario, proposto dalle vocalità più amate di tutti i tempi, il soprano e il tenore.

“Tutto è Amore (That’s Amore)” lo spettacolo Teatrale degli Operapop, sarà in scena domenica 6 gennaio 2019 al Teatro "Umbrto Giordano" di Foggia. Gli Operapop, composti dal soprano Francesca Carli e dal tenore Enrico Giovagnoli, presenteranno al pubblico foggiano il loro spettacolo che sarà un escursus di emozioni tra il canto, la musica d’autore e la recitazione ed Una grande esperienza LIVE che vi lascerà incollati alla poltrona.

Gli Operapop ormai soliti a spettacoli di qualità sia in Italia che all’estero e spesso in tv ospiti delle maggiori trasmissioni, dopo il tuor estivo ripartono proprio da foggia con i gli appuntamenti dal vivo del 2019.

Tutto è Amore (That’s Amore)”, nasce dal desiderio di presentare al pubblico un escursus di brani nazionali ed internazionali che hanno caratterizzato la grande musica di sempre, ma rappresentati in una veste fresca ed innovativa. Il concerto organizzato da un insieme di associazioni tra le quali, come capofila, l’Associazione Civitas di Foggia, in collaborazione con il Comune di Foggia, ha la finalità di sostenere la ricostruzione e ricollocazione di 3 statue di illustri cittadini foggiani recentemente trafugate dall’interno della Villa Comunale.



domenica 6 gennaio 2019

Teatro Umberto Giordano

ore 20.30

ingresso libero

* Informazioni ed inviti presso Teatro "U. Giordano"

dal 17 dicembre 2018

Info. 0881.773883