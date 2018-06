Street Soccer 3 vs 3: il primo torneo a Foggia

L’asd Capitanatainsport organizza il primo torneo di 'Street Soccer 3 contro 3' nella location dell’atrio-entrata della Città del Cinema, sita nel piazzale Anna De Lauro Matera, a Foggia. Il torneo si realizzerà tra l’11 ed il 17 giugno, settimana in cui cominceranno i Mondiali di calcio.

Lo “Street Soccer è una forma di calcetto atipica: si gioca in un campetto di misure ridotte, 16mx8m e la peculiarità è la struttura del campo stesso, che è delimitato da sponde alte 1m. Appunto le sponde sono parte integrante del gioco, per cui il pallone non esce mai. Ovviamente le porte sono anch’esse molto più piccole (0,70mx0,50m) e si gioca senza portiere; addirittura non si può segnare all’interno dell’area di rigore. Altra caratteristica è la superficie di gioco, in quanto non vi è erbetta sintetica, come di consueto, e si gioca sul pavimento, pertanto occorrono semplicemente scarpette da ginnastica, senza tacchetti. Si gioca 3 contro 3 e le squadre devono essere composte almeno da 4 giocatori. La durata delle partita è di 20 minuti (due tempi da 10 minuti con intervallo). E’ ammesso chiedere un time out da un minuto per squadra , a partita.

Per quanto concerne il regolamento, sostanzialmente si fa riferimento alle regole del calcio a 5, con la differenza che al 5° Al quinto fallo di punizione, per ogni tempo, i falli ulteriori commessi dalla squadra saranno puniti tutti con calcio di rigore. I moduli di iscrizioni sono disponibili presso il negozio “Spazio Bike” sito in via Michelangelo, 220 (a Foggia).

Ecco le dichiarazioni del presidente dell’asd Capitanatainsport: "Lo street soccer è divertente, veloce e…ed è come tornare un po' bambino, quando si facevano le “scartatelle” in strada, quando ci si aiutava con l’aiuto delle sponde dei marciapiedi… L’unico consiglio che mi sento di dare è: “Non fatevi ingannare dalle dimensioni del campo! Il pallone non esce mai e ci vuole davvero tanto fiato per finire la partita. "l grande ringraziamento va alla Città del Cinema ed in particolare a Mimmo Morsuillo che ha permesso tutto ciò! E…ci saranno simpatici gadget per tutti i partecipanti e tantissime altre sorprese, pertanto seguiteci sui nostri social".