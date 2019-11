‘The Incantarium’, al GrandApulia la scienza incontra la magia

Conoscere la scienza attraverso la magia. Al GrandApulia si può con ‘The Incantarium’, un evento innovativo che dal 16 al 29 novembre trasformerà il centro commerciale in un luogo magico capace di affascinare grandi e piccini.

Spettacoli, installazioni interattive, percorsi tra oggetti impossibili e mistery room, photo-opportunity per un’esperienza unica ed originale. L’evento, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, sarà dedicato alle scuole elementari e medie di Foggia e provincia, con circa 1200 studenti partecipanti, segno di grande interesse verso l’iniziativa che ha subito registrato un overbooking.

Nei pomeriggi e nei weekend “The Incantarium” sarà a disposizione di tutti i clienti del centro commerciale che, oltre a fare shopping, potranno compiere un viaggio unico in un mondo fatto di scienza e magia, un viaggio studiato su misura per il GrandApulia, primo centro commerciale ad ospitare un evento del genere.

Ispirato al modello del Creative-learning, ideato dall’Accademia della Magia e della Scienza di Cambridge con l’obiettivo di diffondere contenuti educativi e culturali attraverso l’illusionismo, l’evento è stato messo a punto con l’aiuto di un maestro della magia, Danilo Audiello in arte Alexis Arts, giovane illusionista e fantasista, noto a livello internazionale. Foggiano di nascita ma inglese di adozione, Alexis Arts sarà presente durante l’intera manifestazione per mettere a disposizione del pubblico le competenze acquisite in tanti anni di attività in giro per il mondo.

The Incantarium terminerà il 29 novembre, quando il GrandApulia celebrerà la Notte Bianca del Black Friday, accontentando gli amanti dello shopping sfrenato, che avranno tempo di fare acquisti a prezzi ancor più convenienti fino alla mezzanotte.

Tutte le promozioni sono on line su www.grandapulia.it.