‘Terrarancia’: l’evento che racconta Vico del Gargano, il paese dell’amore

La leggenda racconta che mangiando le arance di Vico del Gargano o bevendone il succo, ci sia la possibilità di coronare il proprio sogno d’amore. Da questa antica leggenda legata a San Valentino, patrono da 400 anni (da quando nel 1618 i vichesi lo sostituirono a San Norberto) della cittadina garganica che protegge non solo gli innamorati ma anche gli agrumi, nasce Terrarancia.

L’evento in programma a Vico del Gargano, dal 16 al 18 febbraio 2018, che racconta storia, tradizioni e tipicità del paese dell’amore.

Organizzato da Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano, Comune di Vico del Gargano, in collaborazione con Di terra di mare e RedHot, con il patrocinio di Symbola e Puglia Promozione, Terrarancia ruota intorno all’amore per il ‘bello’ e il ‘buono’ promuovendo turismo, enogastronomia e cultura.

Durante il weekend Vico del Gargano – cittadina dal cuore antico che sorge su un promontorio roccioso tra il mare e la Foresta Umbra, e che rientra tra I Borghi più Belli d’Italia – si vestirà a festa per celebrare San Valentino. Ornamenti originali a base di agrumi decoreranno la Chiesa Matrice, il centro storico di origine medievale, le vecchie case “a pujedd” (a schiera con scala esterna), archi, portoni e vicoli, a partire dal “Vicolo del Bacio”, stretta e pittoresca stradina simbolo del paese dell’amore, incantando i visitatori.

Dal 16 al 18 febbraio a colorare Vico saranno non solo gli agrumi ma anche i prodotti tipici in mostra nel villaggio enogastronomico allestito nelle strade e nei palazzi della cittadina garganica. Ci saranno momenti culturali con presentazione di libri e convegno a tema; non mancheranno laboratori del gusto rivolti a grandi e piccoli. Spazio anche all’arte con mostre e interventi di street art.

“Vico del Gargano è un borgo molto suggestivo e ricco di storia che merita di essere visitato in qualsiasi periodo dell’anno. Per questo abbiamo scelto di valorizzarlo attraverso un evento come Terrarancia, capace di esaltarne le caratteristiche e destagionalizzare i flussi turistici”, afferma il sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino.

“Con Terrarancia abbiamo voluto regalare ai vichesi e agli ospiti una grande festa, degna del Santo Patrono proprio in occasione del quattrocentesimo anniversario della sua proclamazione. Non solo un forte richiamo di fede, ma un’impronta culturale che pone Vico al centro del Gargano, per la sua storia, la sua tradizione, l’autenticità dell’offerta e l’innegabile fascino che il centro storico e la proverbiale amicizia dei vichesi, riescono a donare” dichiara l’assessore alla Cultura, Manifestazioni ed Eventi di Vico del Gargano Raffaele Sciscio che aggiunge: “San Valentino tutto l’anno, per ridare linfa ad un territorio votato alla fede, ma capace di intraprendere percorsi antichi nell’instancabile ricerca di un turismo di qualità ed attento alle peculiarità del paese”.