Alla rassegna ‘Te d’autore’ si parla di ‘Resurrezione’, l’ultimo romanzo di Tolstoj

"Gli uomini ritenevano che sacro e importante non fosse quel mattino di primavera, non quella bellezza del mondo di Dio, data per il bene di tutte le creature, la bellezza che dispone alla pace, alla concordia e all'amore, ma sacro e importante fosse quello che loro stessi avevano inventato per dominarsi l'un l'altro".

Questo l’incipit del grande Tolstoj per il suo ultimo romanzo, "Resurrezione", che sarà protagonista del secondo appuntamento di "tè d'autore" rassegna di tè letterari curati e organizzati dall'associazione "Racconti di tè". La location che ospiterà l’evento sarà “La Vigna Quadra”, cornice perfetta per un romanzo di fine ottocento dai contenuti e dai temi di estrema attualità.

A presentare il romanzo sarà Teresa Palatella, studiosa e appassionata di letteratura russa, con letture di brani scelti interpretati dalla giovanissima e valente Camilla Manzi de La Piccola Compagnia Impertinente.

Indagheremo i personaggi di questo capolavoro anche attraverso la degustazione di tè pregiati in foglia, dai sentori caldi e decisi come la tradizione russa ci suggerisce: souchong affumicato, rosso cinese; tè nero di Ceylon alla rosa; Earl Grey al lime proveniente da Taiwan.

Ciascun tè, con le sue particolari note, evocherà per affinità e sintonia la personalità dei protagonisti di “Resurrezione”.

La rassegna conterà altri due appuntamenti: "Madame Bovary" di Gustave Flaubert ad aprile, "Il ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde a maggio.

Il contributo di partecipazione è di 15 euro, la prenotazione obbligatoria a: 328 9798026; 349 1547973; 335 7242046

Ulteriori info su https://www.facebook.com/raccontidite/