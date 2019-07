Da Bosso a Gegè Telesforo: grandi ospiti a Stornarella per il Jazz Wine Festival

Un appuntamento da non perdere programmato nei giorni 17-18-19-20 luglio prossimo: Stornarella Jazz Wine and More è una rassegna concertistica ideata dal pianista Pasquale Stafano, direttore artistico insieme all'inseparabile amico bandoneonista Gianni Iorio, prodotta dal Comune di Stornarella e dall'Associazione Culturale B Flat e supportata dalla Regione Puglia, Unione Europea e Puglia Promozione.



Il festival si tiene nel comune di Stornarella in provincia di Foggia, un piccolo centro con poco più di 5000 abitanti le cui origini risalgono al 1774 quando per rendere produttiva la piana re Ferdinando IV di Borbone fondò i borghi di Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella con 500 famiglie coloniche che presero il nome di Cinque Siti Reali.





“Jazz, wine and more” è il mix perfetto tra la bellezza della grande musica che i musicisti sono capaci di offrire e il sapore, i profumi e la bontà delle eccellenze enogastronomiche che il nostro territorio è capace di produrre.



Cinque concerti. diciotto artisti internazionali, musica di altissimo livello e degustazioni enogastronomiche con prodotti d'eccellenza del territorio.

17 LUGLIO

ORE 21.30

TANDEM

Fabrizio BOSSO tromba

Julian Oliver MAZZARIELLO pianoforte



18 LUGLIO

ORE 21.30

ALMA (Portogallo)

Antonio PALMA pianoforte

To CRUZ voce

Rui CARVALHO percussioni





19 LUGLIO

ORE 21.30

OPEN SPECIAL QUARTET (ITA/USA)

Robert BONISOLO sax

Antonio TOSQUES chitarra

Marc ABRAMS contrabbasso

Enzo CARPENTIERI batteria



ORE 22.30

WORLD SONGS

Mario Rosini pianoforte

Paolo Romano contrabbasso

Mimmo Campanale batteria



20 GIUGNO

ORE 21.30

GEGE TELESFORO BAND

Gegè TELESFORO voce e percussioni

Miriana FAIETA voce

Cristian MASCETTA chitarra

Pasquale STRIZZI pianoforte

Pietro PANCELLA contrabbasso

Michele SANTOLIERI batteria



Web: www.stornarellamusicfestival.it