"Storie di donne e anche la mia": Michela Diviccaro apre la prima edizione della rassegna Teatro On

Pronta la I Edizione della Rassegna di Teatro Indipendente che si terrà nella Nuova Piccola Officina Teatrale in via Indipendenza, 2 (ingresso Via Giuseppe Verdi 24). Veterani ed emergenti sul palco con spettacoli intensi e di eccellente fattura. Amici e amiche che prestano la loro professionalità per far partire e crescere il sogno teatrale della Piccola Officina Teatrale

Si parte venerdì 15 entrata ore 20,00 con "Storie di donne e anche la mia" di e con Michela Diviccaro da Barletta. Un monologo visionario e poetico:

Gioie e dolori; vita ordinaria, né più né meno: il conflitto genitori-figli, l’abbandono irreversibile che può derivarne, lo svezzamento precoce da parte di un amore idealizzato, la violenza meschina di un amante senza ritegno, l’inatteso e tragicomico disincanto rispetto al sogno dell’amore totale. Il racconto procede caricandosi, mano a mano, di una tensione continua e crescente, spesso tragicomica, capace di liberarsi - a sorpresa - nella catartica conquista finale: la redenzione dal proprio dolore, riscatto che solo la consapevolezza e l’elaborazione del lutto (inteso come separazione, distacco, abbandono…) sono in grado di rendere.

Prenotazione Obbligatoria.

Contributo associativo richiesto per autofinanziare e sostenere la Rassegna è di 6,00 euro a spettacolo

Info e Prenotazioni

WApp 3207728953 o info@oskeneoltrelascena.it

POSTI LIMITATI