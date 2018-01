'Mamma ho l'ansia', seminario di Stefania Andreoli a Foggia

Sabato 27 gennaio, il Ruolo Terapeutico - Gruppo di Foggia (centro clinico di psicoterapia e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia) organizza un seminario dal titolo 'Mamma ho l'ansia. Come crescere ragazzi sereni in un mondo sempre più stressato' tenuto dalla dott.ssa Stefania Andreoli, nota psicologa e psicoterapeuta milanese.

Il seminario rientra tra le iniziative 'incontriamoci al Ruolo': seminari monotematici gratuiti proposti durante l'anno dal Ruolo Teraeputico - Gruppo di Foggia e rivolti non solo ai professionisti (psicologi, medici, educatori, assistenti sociali...) ma anche a tutti coloro che siano semplicemente interessati e incuriositi dai temi proposti.

Sabato la dott.ssa Andreoli esaminerà le molteplici cause di stress a cui sono sottoposti i ragazzi ma anche i genitori che spesso, con le migliori intenzioni, offrono protezione e libertà molto ampie; parlerà dei possibili comportamenti da seguire per gestire lo stress e costruire il giusto equilibrio in famiglia.

Stefania Andreoli è spesso ospite di programmi televisivi, lavora da molti anni con gli adolescenti, le famiglie e la scuola occupandosi di prevenzione, formazione, orientamento e clinica; è consulente, tra gli altri, per Walt Disney, Mondadori e De Agostini. Scrive per “La 27ora” e per il “Corriere della Sera”. Collabora con il ministero dell’Interno per le politiche di contrasto alla violenza di genere. Ha scritto "Mamma, ho l’ansia" (2016, BUR-Rizzoli), tradotto anche all'estero ed è in uscita il suo secondo libro dal titolo “Papà, fatti sentire”).