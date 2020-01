Soireé a quattro mani: alla sala Fedora il duo pianistico Anna Maria e Damiana Sallustio

Con il nuovo anno riprendono gli appuntamenti in cartellone per il Festival Bel Canto InOpera degli Amici della Lirica Umberto Giordano Patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, il duo pianistico Anna Maria e Damiana Sallustio (sorelle e docenti di pianoforte presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari) saranno ospiti venerdì 17 gennaio alle ore 20.30 nella Sala concertistica (tra le più belle d'Italia), la Sala Fedora del teatro Umberto Giordano di Foggia, per la Rassegna La magia del pianoforte 2020, una Soireé a quattro mani, tra favole, danze e poemi. Il programma del concerto prevede:

M.RAVEL "Ma Mère l’oye"

C. SAINT SAËNS "Danse macabre"

A. KHACHATURIAN "Valse da Masqueräde”

A.BORODIN "Danze polovesiane da Il principe Igor”

J.BRAHMS " Danze ungheresi n.2,5,7"

J.STRAUSS "An der schönen blauen Danau" - "Morgenblätter" - "Wiener blut".

L'ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti, per i tesserati degli Amici della Lirica Umberto Giordano i posti sono riservati.

Per informazioni per il tesseramento agli Amici della lirica, chiamare il 3297430166 oppure scrivere a belcantofoggia@gmail.com