'I supereroi... proteggono la città': sfilata in maschera per le strade di Foggia

Si svolgerà sabato 9 marzo la sfilata in maschera “I Supereroi… proteggono la città”, organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione/Città Educativa del Comune di Foggia, in collaborazione con la compagnia teatrale e musicale “Luce in Scena”.

Alla sfilata parteciperanno gli alunni delle scuole Dante Alighieri, Garibaldi/Alfieri, San Giovanni Bosco, San Pio X, Bovio, San Ciro, Catalano/Moscati, Einaudi, Pacinotti, Perugini, Smaldone, Università del Crocese e la collaborazione dell’associazione “Il Girasole” e della Pro Loco di Foggia.

La sfilata partirà da Palazzo di Città alle ore 9.00 percorrendo corso Garibaldi direzione corso Vittorio Emanuele II, piazza Giordano, via Lanza con l’arrivo in Villa comunale (prevista alle 11.30) dove gli alunni assisteranno ad uno spettacolo di attrazione circense ed alla tradizionale rottura della Pentolaccia.