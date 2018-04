A San Giovanni Rotondo la seconda edizione di 'Musica per la ricerca sulla fibrosi cistica'

Sabato 5 maggio 2017, ore 20.30, appuntamento al Cineteatro Palladino di San Giovanni Rotondo (FG), in via Carlo Poerio 2, per la seconda edizione di “Musica per la ricerca sulla fibrosi cistica”, la serata evento a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus.

L’iniziativa nasce da una idea di Teresa Chiara Melchiorre. La ventenne pugliese ha con una grande passione per il canto ed è allieva della Scuola di musica Novecento dei Laboratori Urbani Artefacendo.

Alcuni anni fa, durante le prove di uno spettacolo, scopre che il protagonista del video di uno dei brani che deve preparare -"I Lived" degli One Repubblic - è un suo coetaneo affetto da fibrosi cistica.

Teresa Chiara sente per la prima volta il nome di questa malattia e si informa su cosa significhi nascere e vivere con la fibrosi cistica.

Da quel momento cresce in lei il desiderio di fare qualcosa di concreto per poter aiutare i tanti giovani che ne sono affetti. Decide allora di dar vita a uno spettacolo “per combattere la fibrosi cistica in musica” e raccogliere fondi a favore della ricerca. Chiede supporto alla Scuola di musica Novecento e alla Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo che accettano di buon grado. La prima facendosi carico degli aspetti organizzativi, la seconda producendo interamente l’evento e inserendolo, quest’anno nel programma dei festeggiamenti per il proprio centenario.

Sul palco salgono con Teresa Chiara tanti altri allievi della scuola di musica. Insieme propongono un piacevole repertorio di brani pop rock, alternati a interventi di ospiti e testimonianze.

Presenterà la serata la stessa Teresa Chiara, coadiuvata da Maria Antonia Di Maggio, giornalista di Padre Pio TV e Toni Augello, project manager dei Laboratori Urbani Artefacendo.

Il biglietto di ingresso è di 10 euro. Il ricavato e le offerte raccolte nel corso della serata saranno devolute alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus.

Per informazioni e prenotazioni: 366 9404991 - 338 6326590 - 338 8264382. Oppure presso Scuola Novecento dei Laboratori Urbani Artefacendo (scuolanovecento.it - canale Youtube Scuola Novecento - pagina FB @novecento.scuoladimusica) e Planet Music.