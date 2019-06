Da "Get Busy" a "No Lie": Sean Paul protagonista al Festival del Rap a Stornara

Sean Paul in concerto Stornara, ufficializzata la data. Il rapper giamaicano sarà si esibirà in occasione del Festival del Rap 2019, giovedì 11 luglio presso l'Area Mercatale, unica tappa in Italia.

Una grande occasione per gustarsi i suoi più grandi successi, come "Get Busy", "I'm still in love with You", "We Be burnin", "Temperature", "GIve it up to me", "So Fine", "Press it up", "Hold My Hand", "Hold On", "Hey Baby", "Paradise" e tanti altri.

Il rapper giamaicano di Get Busy ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti del panorama della musica internazionale, da Rihanna a Bob Sinclair.