San Valentino al Museo dei Pompieri

Il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana celebra l'amore, in tutte le sue forme. In occasione dei festeggiamenti per San Valentino, venerdì 14 febbraio 2020, tutte le coppie innamorate dell'arte, della storia e della cultura potranno effettuare una visita guidata pagando un solo biglietto per accedere in due. La visita porterà alla scoperta di oltre 3.000 pezzi che raccontano come abbia funzionato nel tempo il servizio di soccorso in caso d’incendio, compiendo un’esperienza totalmente immersiva, grazie alla realtà virtuale che simula la presenza di un incendio lungo tutto il percorso espositivo. L'appuntamento è previsto al Museo per le ore 10.30. Per usufruire della promozione è richiesta la prenotazione telefonica contattando il numero (+39) 0884 541995 o scrivendo una email all'indirizzo info@museostoricopompieri.it. Vi aspettiamo al Museo! Informazioni e prenotazioni: Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana Viale Antonio Meucci - Zona Industriale D46 c/o Cittadella della Sicurezza e della Formazione 71043 Manfredonia (FG) (+39) 0884 541995 info@museostoricopompieri.it www.museostoricopompieri.it