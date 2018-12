Al Teatro Verdi la 'Bella figura' di Yasmina Reza

Prosegue la Stagione Teatrale 2018 – 2019 organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il prossimo giovedì 13 dicembre il Teatro Giuseppe Verdi ospiterà la pièce BELLA FIGURA (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) con Simona Marchini, Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, David Sebasti

BELLA FIGURA

di Yasmina Reza

con Simona Marchini, Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, David Sebasti

scena e luci Gianni Carluccio

costumi Gemma Mascagni

regia ROBERTO ANDÒ

La pièce si svolge quasi interamente all’aperto, mentre il giorno volge al termine. Andrea, madre single e impiegata in una farmacia, è ancora in macchina. Il suo amante, Boris, un piccolo imprenditore di verande, sta cercando di convincerla ad uscire, malgrado il passo falso che ha appena commesso: farsi scappare che quel ristorante gli è stato consigliato da sua moglie. Poco dopo, una seconda coppia entra in scena: Eric e Francoise, insieme a Yvonne, la madre di Eric. I due sono legati alla prima coppia da un segreto imbarazzante. Con Bella Figura Yasmina Reza, l’autrice mette in evidenza una trama ricca di colpi di scena estremamente affascinante.