A Torremaggiore si parla de 'La Repubblica delle stragi' con Salvatore Borsellino

Sabato 29 giugno, alle ore 19.30, presso l’oratorio San Domenico Savio in via Pio La Torre, 16, per la prima volta a Torremaggiore (FG), Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato nella strage di via D’Amelio il 19 luglio del 1992 e Presidente del Movimento Agende Rosse.

Un’occasione per presentare il libro “La Repubblica delle Stragi” scritto a più mani da autorevoli personalità e arricchito dalla prefazione del Direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Torremaggiore e organizzato dalla Parrocchia Gesù Divino Lavoratore attraverso i Giovani del gruppo 3P e le associazioni Agende Rosse della Prov. di Bari e Funima International onlus. Tra gli interventi di spicco, oltre al curatore del testo sarà presente Giovanni Spinosa, co-autore del libro e Presidente del Tribunale di Ancona.

L’incontro, sarà moderato da Savino Percoco, Coord.re delle Agende Rosse del barese, e avrà la partecipazione del Procuratore Aggiunto al Tribunale di Foggia, Antonio Laronga, del Vescovo Giovanni Cecchinato e del fondatore della parrocchia, don Renato Borrelli.

E’ prevista inoltre, la partecipazione artistica di bambini e giovani del gruppo 3P e dell’estate ragazzi 2019, oltre che l’inaugurazione di un parco dedicato a don Peppe Diana e don Pino Puglisi, prevista per le ore 18:00.