'Cinema InChiostro': la prima programmazione estiva della Sala Farina

Un’estate ricca di appuntamenti con “pellicole” di eccellenza è in programma alla SALA FARINA. Per la prima volta il chiostro della Basilica Cattedrale di Foggia, luogo che custodisce il Portale di San Martino”, ospiterà 18 appuntamenti del cinema di autore e 4 eventi musicali di grande prestigio. Il Cartellone estivo della SALA FARINA inCHIOSTRO proporrà infatti alcune delle pellicole italiane e internazionali più interessanti della stagione cinematografica e delle

anteprime regionali.

Si spazierà da pellicole italiane di Muccino, Virzi, Terlizzi e Sorrentino a quelle di produzione europea e internazionale Woody Hallen e Del Toro con le loro ultime opere e con le pellicole raffinate come Kim Ki-Duk e Robert Gueidigan. La stagione sarà alternata con serate di ingresso gratuito, Cinefamiglia con particolare attenzione alle famiglie ed ai loro piccoli e meno piccoli, Cinedocumentari e Musica in collaoborazione con l’ Associazione Artistico Culturale “Ars nova” attiva da oltre 25 anni, è convenzionata con il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

La serata inaugurale sarà l’11 luglio con la presentazione ufficiale al pubblico di tutto il cartellone estivo edun momento altamente culturale con la spiegazione storica ed artistica del Portale di San Martino seguirà la visione gratuita del film Maria Maddalena con successivo dibattito sul ruolo delle donne nelle Sacre Scritture e nell’Antichità. Da segnalare altri eventi in programma il 2 agosto sempre un evento gratuito con la visione del film WONDER di Stephen Chbosky nela rassegna CINEFAMIGLIA con un dibattito successivo dal tema“Diversità quante sfumature…” riflettere sulla diversità, senza fornire risposte preconfezionate ma parlando di emozioni e di sentimenti con il contributo di esperti nel campo, e poi il 5 settembre con il film PANE DEL CIELO e l’incontro con il regista G. Bedeschi e l’Associazione Fratelli della Stazione.

Le serate musicali saranno inaugurate Mercoledi 18 luglio con DOMINAEnsamble in concerto Concerto musica e danze nella Puglia Rinascimentale.

Per chiudere la stagione due grandi eventi a settembre LA LIBERTA’ NON DEVE MORIRE IN MARE di Alfredo Lo Piero le storie, le vite, i sogni spezzati e altri ancora da inseguire dei migranti che hannoattraversato il mare e che nessun giornale al mondo racconterà mai fino in fondo e come si deve, ed infine il FOGGIA PIANODAY evento musicale che coinvolgerà il centro storico. Nei prossimi giorni partirà campagna pubblicitaria e informazioni relative ai singoli

eventi.



La rassegna è gestita interamente dalla Direzione della Sala Farina.