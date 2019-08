Torna la Sagra del Cinghiale: ad Apricena commensali da ogni dove per gustare le prelibatezze del 'Circolo Cacciatori'

Ormai è tradizione consolidata. Il Circolo Cacciatori di Apricena organizza la “Sagra del Cinghiale”, giunta alla sua VI edizione, sabato 10 agosto, in piazza Federico II (start ore 20.30). Manifestazione particolarmente attesa da una variegata eterogeneità di commensali provenienti dalle altre regioni e vacanzieri che trascorrono momenti di relax sulle splendide e incontaminate spiagge del Gargano. In tale suggestivo scenario gusteranno le prelibatezze culinarie magistralmente preparate dagli stessi soci della conclamata associazione. Sarà riproposto l’oramai affermato menù che nelle precedenti edizioni ha soddisfatto i più esigenti palati con la distribuzione di una porzione di fusilli conditi al sugo di cinghiale, una porzione di cinghiale brasato, frutta di stagione, pane, vino locale o acqua al prezzo simbolico di 5 euro. Sempre in linea con la tradizione del Circolo, nella persecuzione di scopi socio culturali, verranno donati un forno ed una cucina professionali da utilizzare dal volontari della Protezione Civile - AVEA - di Apricena per emergenze di varia natura e “campi scuola”.