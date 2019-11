L'assessorato alla Cultura del Comune di Foggia presenta la Ruota panoramica solidale, simbolo del Natale 2019

Arrivano a Foggia le mille luci della ruota panoramica di Euro Wheel per segnare il percorso solidale del Natale 2019.



Difficile resistere dal fare un giro nell’attrazione turistica più antica e più romantica d'Europa. La ruota panoramica, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale ha una particolarità che la sta rendendo famosa al grande pubblico in quanto progettata per poter ospitare persone con disabilità motoria, che possono accedere accedere agevolmente in un'apposita cabina con cinghie di sicurezza per carrozzine.



La ruota sarà posizionata in Piazza Camillo Benso Cavour, davanti al Pronao della Villa Comunale. Sarà straordinario vivere questa esperienza unica, per godere della "Foggia vista dall'alto" e scoprire le bellezze architettoniche del centro storico. Inoltre, l'attrazione è pensata anche per gli amici a 4 zampe, che potranno fare un giro panoramico insieme ai loro padroncini muniti di guinzaglio, in tutta sicurezza.





La ruota panoramica solidale nasce per poter offrire divertimento, romanticismo, condivisione di momenti magici anche a chi è meno fortunato. Questa ruota, infatti, rappresenta l’unico modello presente in Puglia e il secondo in Italia. Ma la sensibilità non si ferma alla mera accessibilità ai diversamente abili: la tappa foggiana sarà caratterizzata dall'organizzazione di apposite Giornate della disabilità, interamente dedicate ai fruitori “speciali” di questa fantastica attrazione, grazie alla collaborazione che si sta pianificando con le associazioni di volontariato locali.



Grazie all’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia la ruota, attrazione che non impattante dal punto di vista ambientale e capace di concentrare tutto il passeggio che scorre in uno sguardo, sarà il simbolo del Natale 2019.



Qualche informazione in più sulla ruota Euro Wheel: è alta 35 metri, è dotata di 24 cabine chiuse da 6 posti ciascuna, per un totale di 144 posti, e dispone di una cabina dedicata alle persone con problemi di deambulazione, per questo è stata dotata di apposite cinghie da ancorare alla carrozzina. Il disabile accede alla ruota insieme al suo accompagnatore in tutta sicurezza da un ingresso distinto, senza dover fare la fila. Ciascun giro dura tra i 5 e i 7 minuti.

Inoltre, per chi ama vivere momenti magica in esclusiva, la giant wheel è dotata una cabina Vip per 4 persone, in cui degustare prosecco fresco.