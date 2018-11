Remember 2018: al campetto Tripputo l'evento organizzato dall'associazione 'Stornara Life'

Si terrà domenica 11 novembre 2018 a Stornara, presso il Campetto Tripputo, l’evento “Remember 2018” organizzato dall’associazione “Stornara Life APS”, quest’ultima neocostituita dai membri del gruppo facebook “Stornara Life” reduci del successo ottenuto con “Stramurales” nell’agosto scorso. Il secondo appuntamento, il primo c’è stato nell’agosto 2017, in memoria di 3 concittadini(Pasquale Pastino, Vincenzo Pastore e Matteo Di Trani) che hanno lasciato il segno sul territorio per l’impegno sportivo e socioculturale attraverso diverse manifestazioni che coinvolgevano i grandi e soprattutto i piu’ piccoli.

L’ennesima occasione, a pochi giorni dalla festa di Tutti i Santi, per ringraziare chi ha saputo donare tanto utilizzando come unico strumento l’Amore per la propria terra, dei validi esempi di vita da trasmettere alle nuove generazioni legate piu’ agli strumenti social. L’evento prevede un piccolo torneo di calcetto che inizierà alle 09.30. Al torneo parteciperanno alcuni dei piccoli allievi di allora (i ragazzi di NNILL), oramai adulti, oltre ai giovani di Stornara. A fine torneo, per i partecipanti sarà previsto un piccolo buffet. Sarà presente all'evento anche il centro di formazione dell'associazione "STORNARA SANITAS" che organizzerà una dimostrazione di BLSD E DISOSTRUZIONI, oltre qualche cenno sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nell’occasione, attraverso la vendita di piantine, verranno raccolti dei fondi per l’acquisto di un’autoambulanza per Stornara. Alla manifestazione sono invitate le Istituzioni, le Associazioni del territorio e tutti i cittadini di Stornara e di fuori. “Stornara Life APS” ritiene che in poche ore insieme si può fare tanto per la propria comunità! Per info potete contattare i numeri 3496031945 - 3357771230 - 3299326323 o scrivere su info@stornaralife.it o attraverso la pagina dell’evento facebook: https://www.facebook.com/events/2236853483197668/ .