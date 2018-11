Raffaello Simeoni a Foggia: il cantautore presenta il suo doppio cd

Raffaello Simeoni sarà ospite a Foggia nella Vinatteria Bolla in piazza Federico II, per presentare il suo doppio cd "Orfeo Incantastorie" presentato in anteprima nazionale all'auditorium Parco della musica di Roma. Un grande evento per la città, un artista meraviglioso che incanterà per le sue melodie favolose.

Chi è Raffaello Simeoni?

Cantante, compositore, musicista, suona flauti, moderni, antichi e tradizionali, cornamuse, organetti, oboi e ciaramelli, liuti medievali e arabi, ghironda .

A partire dalla seconda metà degli anni ottanta è stato impegnato alla promozione della World Music, prima con i "Novalia" come cantante polistrumentista, poi come solista sperimentando numerosi linguaggi musicali.

Si occupa di divulgare la musica appartenente alla tradizione di popoli di ogni nazione e cultura, al fine di favorire l’aggregazione sociale e la conoscenza dei valori insiti nella cultura popolare, con un'attenzione particolare alla tradizione italiana partendo dalle proprie radici nel centro Italia.

con l’Associazione ”Griot” dal 1985 fino al 2000 e poi con “Mundus” oltre alla continua attività di ricerca e di studio,propone al pubblico nelle piazze, nei teatri, nei luoghi di aggregazione sociale, nelle scuole di ogni ordine e grado: concerti, laboratori di musica, world, il canto popolare, gli strumenti tradizionali, la loro provenienza e costruzione, l’evoluzione di questi.

Ecco alcune attività:

Il giro del mondo in 80 suoni: Mostra lezione concerto, i suoni del Mediterraneo e il Medio Oriente, il Nord Europa e le civiltà Siberiane, i Raga Indiani, la Grande Cina e i flauti del Giappone, i suoni dei Nativi Americani e le popolazioni Precolombiane. Un viaggio musicale attraverso gli strumenti, la loro evoluzione nei secoli, dalla preistoria passando per il medioevo fino ai nostri giorni.

Colonne sonore per Teatro, Cinema, Danza, Televisione e Poesia: Troilo e Cressida, Breviario del Mediterraneo, con Omero Antonutti, As you like it, il Decamerone, le Troiane, attualmente in tournèe con Concerto per Odisseo, di M. Panici dramma dell’Iliade con musica originale ispirata alla tradizione balcanica e greca, cinema, Sotto la Luna, con Claudia Gerini, Matrimoni della Comencini con Sandrelli e Abatantuono, il film Iraniano orso d’argento a Berlino nel 2009 “About Elly”, varie fiction e sigle “Ebla” del programma tv Mediterraneo, i film documentar di G. Pannone “Ma che storia..” 2010 e” Lascia stare i Santi” 2016

Organizzazione Festival: dal 1990 al 2000 ha curato vari festival sulle avanguardie etniche “Ars Acustica” con Jan Garbarek, John Rembourn, Paramashivam Pilay, Belcanto, Terry Ripdal, Wim Mertens, ecc. dal 2003 al 2010 con la Regione Lazio il Festival Thalatta Thalatta con artisti e gruppi provenienti da vari paesi del mondo, la colonna sonora di quattro dvd dedicati a San Francesco e alla cultura dei paesi da lui vissuti.

Premi e riconoscimenti: Primo Premio Festival di Recanati, premio alla voce Festival di Mantova, finalista premio Tenco, Mater Sabina tra i primi dieci dischi della world music internazionale, primo nelle classifica delle radio spagnole.

Produzione discografiche:

Orfeo incantastorie 2018

Terre in vista 2012

Duemiladieci live 2011

Mater sabina 2010

Alchemic sinphony 2008

The future sound for keltya 2006

Troubadore 2006

A sud del mondo 2005

Controentu 2004

Con i novalia

10 anni in una notte 2001

Archeo 1999

Canti e briganti 1997

Griot 1995

Sabir 1990

L’australiano 1988

Corteo 1986

Tournèe: Brasile, Stati Uniti, Messico, Cina, Russia, Siberia, Kazakistan, Kirghizistan, Iraq, Egitto, Svezia, Danimarca, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Bosnia, Croazia, Romania, Ungheria, Polonia, Tunisia.

Collaborazioni: Attualmente stabile con l’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica,Ambrogio Sparagna, Giovanna Marini, Francesco de Gregori, Claudio Baglioni, Avion Travel, Ron, Luca Barbarossa, Noa, Hevia, Carlos Nunez, Micrologus, Efrèn Lopez, Vincenzo Zitello, Eugenio Bennato, Francesco di Giacomo e B.M.Soccorso, Moni Ovadia, Enzo Avitabile, Lois Bacalov e molti altri.

Partecipazione, arrangiamento e produzione di tantissimi titoli discografici in collaborazione, con distribuzione internazionale. Collaborazione stabile con case editrici, sulla divulgazione antropologica della cultura musicale, di prossima uscita una pubblicazione sui flauti tradizionali nel mondo, con foto, metodi, liutai, con disegni e acquarelli originali di Raffaello Simeoni.

A presentare Raffaello Simeoni sarà Alessandro Licusati, speaker di Radionova97.