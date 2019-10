Tradizione e innovazione nel mondo dell'extravergine: all'Incoronata una giornata di raccolta delle olive e visita in frantoio

Sabato 26 ottobre presso Oleificio Cericola Emilia a Incoronata, in provincia di Foggia, si terrà una giornata dedicata interamente alla raccolta delle olive e all’innovazione dell’intero settore grazie all’applicazione di alcune best practice attuate dall’azienda.

La manifestazione vedrà protagonisti tutti gli addetti del settore olivicolo e soprattutto la strumentazione tecnica all’avanguardia che permette di coniugare qualità del prodotto e richieste di mercato. La raccolta delle olive è il momento clou per la vita dell’olivicoltore, carpirne i segreti è fondamentale per un lavoro all’insegna della qualità. Durante questa giornata sarà possibile osservare in campo la raccolta in continuo mediante l’utilizzo di macchinari specifici e innovativi attraverso i quali preservare sia la pianta che il prodotto.

L’evento sarà ospitato da Oleificio Cericola Emilia e dal suo Mastro Oleario, Pietro Leone, olivicoltore avanguardista che per primo ha portato l’olivicoltura superintensiva nel territorio foggiano, specializzandosi nel corso del tempo fino a diventarne punto di riferimento nel territorio. Oltre alla fase in campo, si susseguiranno interventi tematici per l’approfondimento dell’argomento. Tra i relatori: Roberto Roberti in qualità di Delegato Commerciale Agromillora group, il prof. Alessandro Leone in qualità di docente di meccanica agraria e macchine ed impianti presso l’università degli Studi di Foggia, Egidio Pezzano in qualità di Vice Capo Panel Foggia. Durante la dimostrazione pratica, verranno messi in funzione i macchinari di Oleificio Cericola Emilia, la New Holland Modello 9090 X Plus, e quella dei F.lli Solazzo, New Holland Modello 9090 X Plus.

Seguirà una visita in frantoio durante la quale sarà illustrato il processo seguito dalle olive raccolte e la conseguente lavorazione per la trasformazione in extravergine di oliva. A chiudere la giornata un momento di degustazione e convivialità attraverso la degustazione olii a cura di Egidio Pezzano e lo Showcooking con degustazione dei prodotti tipici gentilmente offerti dai partner dell’evento. L’ingresso per l’evento è gratuito ed è possibile registrarsi sul sito web aziendale www.oleificiocericola.com