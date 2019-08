Yoga in uliveto, giochi oliocentrici, show cooking e visite guidate in frantoio: a Vieste torna la 'Settimana dell'olio'

Si terrà dal 26 al 30 agosto la terza edizione della "Settimana dell’Olio” di Vieste, una settimana ricca di eventi dedicati al mondo oleario.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Puglia Eventi, è stata voluta e promossa dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Vieste, patrocinata dall’Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e dall’Ente Parco Nazionale del Gargano e realizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana, la CNA, l’Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici e l’Associazione Maratona Fotografica.

Yoga in uliveto, passeggiata guidata tra gli ulivi secolari con aperitivo finale e musica, visite guidate in frantoio e pranzo e aperitivo del frantoiano sotto la guida di un cultore del gusto, giochi oliocentrici per bambini, mini corso di assaggio dell’olio, laboratorio di pittura con l’olio, concorso dei piccoli assaggiatori, degustazione guidata sul trabucco con successiva esperienza di pesca, concorso fotografico e di poesie, show cooking, talk con relatori del mondo oleario regionale e nazionale, mercatino dei produttori.

Queste le principali attività previste durante la Settimana dell’Olio, che consentiranno ai visitatori di vivere esperienze di gusto e di benessere legate al prodotto principe della Puglia e di immergersi tra i paesaggi e le bellezze naturali del territorio di Vieste.

Di seguito il programma dettagliato:

Lunedì 26 Agosto

Ore7.30 Yoga in uliveto dell’Azienda Agricola De Luca con Kru Mary, maestra di yoga – attività su prenotazione, posti limitati

– attività su prenotazione, posti limitati Ore 20.00 Apertura mercatino dei produttori

Ore 21.00 Laboratorio di pasta fresca con le comare contente

Ore 21.30 Mini corso di assaggio olio da olive a cura della Dott.ssa Sabrina Pupillo, assaggiatrice professionista

Martedì 27 agosto

Ore 17.00 Passeggiata guidata tra gli ulivi dell’Azienda Agricola Prencipe Maria Rosa e aperitivo in uliveto con musica – evento su prenotazione, posti limitati

Ore 17.30 Impariamo giocando: giochi oliocentrici per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Carmela Barracane dell’associazione Olio di Puglia – Dialoghi fluidi

Ore 20.00 Apertura mercatino dei produttori

Ore 21.00 Show-cooking “Ricette oliocentriche” con lo chef Mario Falco, presidente “Associazione Cuochi Gargano e Capitanata”

Mercoledì 28 agosto

Ore 12.00 Visita guidata in frantoio e pranzo del frantoiano presso Oleificio San Luca a cura di Paolo Leoci, Accademia dei Tipici: piatti tipici della tradizione abbinati alla carta degli oli pugliese e viestana – evento su prenotazione, posti limitati

– evento su prenotazione, posti limitati Ore 18.00 “VersiamOLI” , lega navale - recitazione di poesie sul tema dell’olivo e dell’olio

recitazione di poesie sul tema dell’olivo e dell’olio Ore 20.00 Apertura mercatino dei produttori

Ore 20.30 Talk “(r)EVOOlution: evoluzioni e rivoluzioni del mondo oleario”

Giovedì 29 agosto

Ore 12.00 Visita guidata in frantoio e aperitivo del frantoiano presso Oleificio F.lli Vieste a cura di Paolo Leoci, Accademia dei Tipici: aperitivo crudista con abbinamento dei piatti alla carta degli oli pugliese e viestana – evento su prenotazione, posti limitati

Ore 17.00 corso di assaggio olio per bimbi e concorso “Olio dei bimbi – il premio dei piccoli assaggiatori” presso Agriturismo I Tesori del Sud a cura della Dott.ssa Sabrina Pupillo, assaggiatrice professionista