Settimana del cervello: a Foggia Flavio Pagano presenta 'Infinito presente'

In occasione della settimana del cervello (campagna mondiale che da l’opportunità di concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello e sull’importanza della ricerca in questo ambito) la Cooperativa Sociale Sanità Più insieme al Gruppo Telesforo organizza la presentazione del libro 'Infinito Presente' di Flavio Pagano presso il teatro della sede dell’Opera don Uva di Foggia. L’evento che si terrà venerdì 16 marzo alle ore 19:00 in collaborazione con l’UBIK vedrà come ospiti l’autore del libro Flavio Pagano, il dottor Giuliani medico specializzato in geriatria e la giornalista Alessandra Benvenuto e ha come obiettivo quello di avvicinare le persone e l’intera cittadinanza al concetto-malattia dell’Alzheimer in una maniera diversa e alternativa, il racconto appunto.

La storia è quella di una anziana madre che si sta ammalando di Alzheimer e che, prima della fine, cerca di trasmettere ai propri cari «il segreto della vita». Intorno a lei, una famiglia napoletana un po' strampalata ma che non si arrende mai, continuamente di fronte a un dilemma atroce: liberarsi di lei affidandola a un ricovero o continuare ad assisterla senza l'aiuto di nessuno? Un racconto che ruota intorno ai ricordi e alla memoria, al loro disperdersi e riemergere continuo e imprevedibile, trasportando tutti in una sorta di infinito presente. Un libro sull'amore, sui suoi limiti e sulla sua capacità di rimodellarsi al di là di ogni immaginazione, uno straordinario viaggio nei legami affettivi più forti, nelle nostre paure e nei nostri bisogni più ancestrali, alla ricerca della felicità anche nelle situazioni apparentemente più avverse.

Un libro dedicato a tutti coloro che vivono quotidianamente questa sempre più diffusa realtà, e ne sono forgiati fin nel profondo, e a tutti coloro che credono che l'amore sia l'unica cosa capace di dare un senso alla vita.