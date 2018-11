"Sento, Sono...In Scena - Che domenica teatrale!", a Parcocittà il ciclo di incontri domenicali di Teatro-Benessere

Parcocittà, in collaborazione con l'associazione "Sani stili di Vita", è lieta di presentare "Sento, Sono...In Scena", il ciclo di incontri rivolto agli adulti e finalizzato al benessere della persona attraverso il gioco e l'attività teatrale.

Lunedì 19 novembre, alle ore 19.30, presso i locali del Centro Polivalente Parcocittà (Parco San Felice - ingresso via Rovelli - Foggia) si terrà la presentazione (con una piccola sessione dimostrativa gratuita) del laboratorio che prenderà il via effettivo domenica 2 dicembre e che prevede un appuntamento domenicale a cadenza mensile.

Ogni incontro, a partire da tecniche, elementi e strumenti di lavoro omogenei, verrà declinato attraverso tematiche differenti che attengono alla sfera emotiva, psico-fisica e di conoscenza del sè.

A tale scopo, all'interno del ciclo di incontri, le attività di teatro creativo e gli strumenti messi in campo dalla disciplina della teatroterapia si inseriranno per contribuire ad un potenziamento delle occasioni di riflessione su se stessi e dei momenti di cura per la persona: filosofia sposata appieno dalle associazioni proponenti.

Nello specifico il progetto, condotto dalla docente, esperta del settore, Rossella Pazienza, prevede l'utilizzo di metodologie e strumenti provenienti dal training teatrale al servizio di un teatro di performance e non solo di parola, adoperando anche la narrazione e legandola sempre ad una messa in forma che preveda la partecipazione del corpo come strumento narrativo e del gruppo come corpo attoriale. Ampio spazio sarà lasciato anche alla possibilità di sperimentare il movimento unito al suono, il tutto al servizio del benessere della persona e della possibilità di lasciare affiorare il proprio sentire, dando spazio alla libertà di espressione secondo i tempi e i modi del singolo. Il vissuto corporeo sarà dunque uno dei temi principali, ma la mente non verrà esclusa, una mente che si nutre di suggestioni, di rimandi del gruppo, di immaginazione.

Aderenti ad un modello che prende in considerazione la persona nella sua globalità psicofisica, in ogni incontro domenicale, che prevede una sessione intensiva di 8 ore complessive (dalle 9.30 alle 17.30) di attività, si proporrà, inoltre, un break dedicato alla pausa pranzo, promuovendo una nutrizione consapevole che unisca al gusto per il cibo il piacere del prendersi cura della propria salute.

Ricapitolando, la finalità del ciclo di incontri risiede nella liberazione dell'espressività e nella promozione del benessere e della crescita personale attraverso il perseguimento di alcuni obiettivi fondamentali quali: permettersi di accettare e stare con il proprio sentire; sperimentare uno spazio e un tempo privi di giudizio; aumentare la percezione del proprio corpo nello spazio; aumentare la consapevolezza delle proprie emozioni; promuovere la relazione con l'altro da sé.

Rossella Pazienza, docente del corso, è attrice, doppiatrice, laureata in "Arte e spettacolo" e "Psicologia e salute" presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Studia Teatroterapia e Arti Terapie integrate presso la scuola "Artedo" (Roma), partecipando contestualmente ad attività di Teatro Integrato, Teatro in Carcere e Teatro di Inclusione Sociale su Roma e Orvieto e conducendo laboratori di crescita personale a San Severo.

