Il 21esimo Premio della Pace va alla Comunità di Sant'Egidio

Sabato 21 Aprile, alle ore 10.00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “V.Lanza” di Foggia, sarà consegnato il Premio della Pace, giunto quest’anno al prestigioso traguardo della XXI edizione, alla Comunità di Sant’Egidio, noto movimento internazionale laicale di ispirazione cristiano-cattolica, che persegue l’obiettivo primario della pace nel mondo e combatte la povertà in tutte le sue espressioni. Aprirà la cerimonia il Coro della Solidarietà dell’I.C. Foscolo-Gabelli, diretto dalle docenti Giovanna Pece ed Annamaria Pavoni.

Il Premio sarà consegnato dal presidente del Rotary Club Foggia “Umberto Giordano”, Luciano Magaldi, nelle mani prof Alberto Quatrucci, esponente di rilievo della predetta Comunità, che ha voluto onorare il Rotary con la Sua ambita presenza.

Interverranno il Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, dr. Gianni Lanzillotti, Autorità regionali, provinciali e cittadine nonché numerosi rotariani provenienti anche da altri Club del Distretto.

Alla Comunità di Sant’Egidio saranno conferiti una scultura in bronzo, ideata e realizzata dal prof. Silvano Pellegrino, raffigurante una colomba con in becco un ramoscello di ulivo, ed un contributo economico, destinato alle numerose persone indigenti, soprattutto bambini, assistiti dalla prestigiosa Comunità che quest’anno compie 50 anni di servizio, festeggiati in una memorabile e commovente udienza in Vaticano dinanzi a Papa Francesco.

Il Premio della Pace, istituito dal Club nel 1997, è stato conferito negli anni scorsi a Padre Odorico Tempesta ed all’ing Antonio Guerrieri; ad Amnesty International; all’Unicef; alla Caritas Italiana, all’Associazione Mato Grosso; a Rai med per i paesi del Mediterraneo; all’Arma dei Carabinieri per Nassirya; alla Croce rossa Italiana; a Barbara Contini-Onu per il Sudan; al Coni e C.I.P. per le Olimpiadi di Torino 2006; al Centro protesi Inail Budrio ed al XI Reggimento Guastatori di Foggia; alla Comunità Buddista-Istituto Lama Tzong Khapa; al dott. Antonio Scopelliti; alla Marina Militare-Corpo Capitaneria di Porto; al Corpo Militare A.C.I.S.M.O.M.; ai Fratelli della Stazione di Foggia; all’Assoc onlus “Libera”; all’Ass.ne Medici con l’Africa-Cuamm; alla Comunità Emmaus; da ultimo, nello scorso anno, all’Arcivescovo maronita di Aleppo, Mons. Joseph TOBJI.