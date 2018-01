Pranzo della Befana con live music al Malucri resort di Borgo Celano

Pranzo della Befana - 6 Gennaio 2018 con intrattenimento musicale dal vivo al Malucri Resort Spa di Borgo Celano (Fg)



Inizio pranzo ore 13:00



Aperitivo

Prosecco



Entrée

Crudo di Parma alle mele verdi



Secondo Antipasto

Nido di carciofi con provola affumicata e pancetta gratinato al forno

Gratin di funghi di bosco



Primo Piatto

Corteccine al ragù di cinghiale

Risotto con funghi cardoncelli e salsiccia



Secondo Piatto

Filetto di maialino in crosta nocciolato



Contorno

Patate al forno alla contadina

Marinato di radicchio e noci



Chiuditivo agli agrumi



Composè di frutta fresca



Dolce a tema



Vino, Acqua, Caffè



€ 45,00 quota adulto



€ 20,00 quota bambino (fino a 12 anni)



Per info e prenotazioni: info@malucri.it e 0882 833850



Malucri Resort Spa - Corso del popolo snc

Loc. Borgo Celano 71014 - San Marco in Lamis (FG)



Per menù e listini: https://issuu.com/malucriresortspa