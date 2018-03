Sac Tratturarte - Alto Tavoliere organizza 'Nel Poggio incantato', una visita animata per i bambini

Sabato 24 marzo, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la Sala Teatrale in via Oberdan a Poggio Imperiale, si svolgerà la visita animata ‘Nel Poggio incantato’, dedicata a un numero massimo di 25 bambini dai 5 ai 10 anni.

Il borgo di Poggio Imperiale si trasforma per un pomeriggio in un luogo fantastico a misura di bambino, in cui ricordi, personaggi bizzarri ed eventi del passato invadono il mondo presente con voci, colori, suoni e risate. Ma chi abitava questo poggio incantato? Basta una parola magica e il mondo dei sogni è pronto ad avvolgere i partecipanti. Al termine di questo viaggio lungo sette millenni nessuno tornerà più com’era entrato e i bambini guarderanno con occhi nuovi il proprio paese e la sua storia.

La partecipazione all’evento di sabato 24 marzo 2018 è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da lunedì 19 a venerdì 23 marzo, dalle ore 16.00 alle 20.00.