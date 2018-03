Al Teatro dei Limoni ‘Piaf et Marlène’, lo spettacolo di teatro danza con Giorgia Maddamma

Nuovo appuntamento con la stagione teatrale Giallocoraggioso 17/18: “Piaf et Marlène”, uno spettacolo di teatro danza prodotto da Koreoproject (Lecce), la compagnia di danza diretta da Giorgia Maddamma, che andrà in scena domenica 11 marzo.

Piaf

La Môme Piaf, il Passerotto di Parigi, la piccola e semplice chanteuse realista vicina alla gente, capace di raccontare con la sua voce roca e profonda storie d’amore e di vita, emozionando folle di tutto il mondo. Una diva del popolo, piena di colori, ricca di sfumature e di contrasti; un’esistenza travagliata tradotta in canzoni interpretate con una straordinaria forza emotiva.

E’ la Piaf disegnata dal coreografo Lucas Hoving nel 1986 per l’interprete americana Alice Condodina, che l’ha trasmessa a Giorgia Maddamma, affinché quest’omaggio coreografico alla grande artista possa continuare a vivere.

COREOGRAFIA Lucas Hoving

INTERPRETE Giorgia Maddamma

SCORE MUSICALE Betty Walberg

DIRITTI COREOGRAFICI Lucas Hoving Foundation

Marlène

Marlène Dietrich, vero e proprio mito vivente, figura ammaliante e voce sensuale, una delle icone di bellezza del Novecento. Distillato di raffinate immagini, gesti eleganti e canzoni che hanno lasciato un’impronta immortale e ne hanno fatto il modello di “femme fatale” per antonomasia. Oltre il fenomeno Dietrich e la sua estetica questo lavoro coreografico mira a mettere in luce il mondo interiore e contraddittorio della diva.

COREOGRAFIA Giorgia Maddamma e Sara Bizzoca

INTERPRETE Sara Bizzoca

MUSICHE Marlene Dietrich

I due assoli, seppure creati in tempi differenti, sono accomunati da una matrice di movimento e un’estetica molto simili. Il trait d’union tra i due assoli è un video che vede le due donne protagoniste in foto e cortometraggi originali.

“Piaf et Marlène” - spettacolo di teatro danza

11 Marzo 2018 - ore 21:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").

Info e prenotazioni: 324.9948645 / 347.3414561 / info@teatrodeilimoni.it

In occasione dello spettacolo, sabato 10 Marzo, Giorgia Maddamma terrà al TdL un laboratorio di movimento per “danzAttori”. La finalità del corso di movimento teatrale proposto da Giorgia Maddamma è quella di guidare i partecipanti verso la scoperta della propria fisicità e delle proprie capacità motorie, verso la percezione del potenziale espressivo del corpo, dell’ampia gamma di emozioni che possono scaturire da un semplice gesto, dalla sua purezza, semplicità e verità.