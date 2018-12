Pesistica: a Foggia il Trofeo di Natale

Domenico Bondanese titolare e istruttore di difesa personale, nella palestra dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Jeet Kune Do - Foggia" con sede in via Francesco Crispi, 86 di Foggia, presenta il primo Trofeo di Natale, gara sociale di sollevamento pesi nella specialità della panca, in programma domenica 23 dicembre.

40 atleti tesserati, di entrambi i sessi e di tutte le età, si sfideranno in questa gara, per vedere premiati i risultati di un allenamento protratto nel tempo. L'allenatore del settore è il maestro Giuseppe Mancusi, di 58 anni, già campione mondiale, detentore di vari record, nel power lifting ha sollevato 275 kg di panca e 355 kg di squat. Un mito di questo sport, che nonostante l'età, non più giovanissimo, sta meditando di partecipare al prossimo campionato mondiale, nel dicembre del 2019 e ovviamente di vincere nella sua categoria quella degli OVER.

Mancusi che dall'età di 11 anni, solleva pesi, iniziò la pesistica nella palestra storica di Vincenzo Veneziano, la sua prima gara all'età di 12 anni, oggi pesa 140 kg, ed è alto 1,79 mt. Lui afferma 100% naturale, solo energia e tanto allenamento. E' impiegato nella gestione del verde pubblico, con la cooperativa privata "Tre Fiammelle", suo figlio Salvatore sembrerebbe essere il suo erede sportivo più prossimo, a soli 23 anni, da 3 anni si allena, seguendo i consigli di suo padre, panca poco meno di 230 kg, e squat 260 kg. con un peso corporeo di 104 kg, e un’altezza di 1,84, tra poco raggiungerà e supererà il suo maestro? Vedremo.

Appuntamento presso la palestra che è situata di fronte alla Madonnina. Prevista la presenza del consigliere comunale Marcello Sciagura, che premierà i vincitori, e di Romeo Esposto personal trainer di 29 anni e dell'opinionista della trasmissione televisiva di TeleFoggia "Il Salotto di Francesco" Michela Mariella nelle vesti di presentatrice.