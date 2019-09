"Perfect Bridal" a Cerignola: Villa Torre Quarto ospita un grande evento con la stylist Sabrina Altamura

Più che una semplice sfilata di abiti da sposa. “Perché le tendenze sono importanti, ma l’abito dei sogni è anche quello che ci sta meglio? Quello che valorizza forme e fa sentire a proprio agio nel giorno più importante della vita di ogni donna?”

La domanda è fondamentale, perché se da un lato il compito degli atelier è far acquistare il vestito bianco più ricercato del momento, compito della consulente d’immagine sposa, è far capire se quell’abito in questione è davvero l’abito che esalta stile e body shape di ogni donna. Da qui l’importanza di una figura professionale al fianco delle future spose nel “giorno del si”.

Domenica 29 settembre alle 18 presso "Villa Torre Quarto" a Cerignola, a disposizione delle coppie che si accingono a recarsi all’altare ci sarà la bridal stylist di Trani Sabrina Altamura, che metterà a disposizione anni di studi ed esperienza al servizio di chiunque ne avrà bisogno.

L’evento itinerante da Trani passa a grande richiesta nel foggiano. Titolo “Perfect Bridal", si articolerà in una sorta di percorso di stile e bon ton con tutti i consigli e i segreti di Sabrina Altamura, in cui le future coppie di sposi saranno guidati nella scelta tra colore, forma e stile, grazie all’ esclusiva capsule di abiti selezionati proprio dalla bridal stylist, ciascuno per ogni fisicità. In passerella abiti abbinati ad acconciature, trucco, bouquet e forme. Perché ogni donna è unica e nulla deve essere lasciato al caso.. tantomeno alla moda del momento!