Particolari nascosti nella Storia e nell’Arte di San Severo

Domenica 8 dicembre 2019, a partire dalle ore 10.00, l’Associazione CLIO propone l’itinerario guidato “Alla ricerca dei tesori nascosti – San Severo”, un’insolita passeggiata tra le vie del centro della cittadina dell’Alto Tavoliere alla scoperta di particolari dimenticati.

Si «inciamperà» nella storia, nell’arte e negli elementi della Città dimenticati, per un approccio lontano dalle logiche della tradizionale visita guidata.

L’itinerario è stato concepito dalla dott.ssa Valentina Giuliani (guida turistica abilitata della Regione Puglia) come un percorso in 10 tappe in cui gli attenti ospiti impareranno ad osservare alcuni particolari (iscrizioni, elementi urbani in ghisa, meridiane, stemmi), non come semplici fruitori, ma contemporanei scopritori del territorio.

L’appuntamento è alle ore 10.00 in piazza Felice Cavallotti (piazzale adiacente la Villa Comunale), davanti alla statua di San Pio.

Il costo della visita è di € 10,00 per gli adulti e € 5,00 per i ragazzi fino ai 15 anni.

Info e prenotazioni: 366.9337438 (Valentina Giuliani).

L’Associazione CLIO, costituita nel 2006 è composta da un team di professionisti qualificati nel campo dell’Archeologia, Storia dell’Arte, Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Culturale, Archeologia Sperimentale, Catalogazione digitale dei Beni Culturali, Arti visive, Scienze naturali.



Per ulteriori informazioni:

366.9337438 (Valentina Giuliani)

334.7151171 (Futura Padovano)

Email: associazioneclio.info@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/associazioneculturaleClio

Instagram: Associazione Clio