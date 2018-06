A Parcocittà le 'Parole in musica' di Silvio Gioia

Tra arte e musica, proseguono le iniziative di Parcocittà, con il consolidato obiettivo di favorire la partecipazione della comunità foggiana nelle variopinte espressioni della cultura.

Appuntamento da non perdere quello del 10 giugno, quando sarà in programma “Parole in cammino”, di e con Silvio Gioia (teatro d’ombre, voce recitante) e Carlos Paz (chitarra, flauto di pan, voce cantante e recitante). Lo spettacolo è un’alternanza di parole (brani e poesie del celebre scrittore uruguaiano) e canzoni eseguite da Carlos con chitarra e flauto di pan (alcune da lui composte, altre appartenenti alla tradizione sudamericana). Al lato della scena, su un telo bianco, l’ombra di Silvio crea immagini che sottolineano personaggi e contenuti narrati e cantati. Un gioco di poesia ed ironia che coinvolge occhi e orecchie, mente e cuore. Ingresso su prenotazione contattare il numero 3207729490. Ingresso ore 20.00 inizio spettacolo ore 20,30.

Silvio Gioia intratterrà i bambini presso Parcocittà anche Domenica 10 giugno dalle ore 11 come evento speciale inserito nel programma “Le Domeniche al Parco”, il laboratorio gratuito di teatro d’ombre “La nostra migliore amica” è rivolto a bambini e bambine che vogliono giocare con la propria ombra. Per iscriversi contattare il numero 3207729490.