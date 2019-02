A Parcocittà si premiano le migliori “giovani menti”

Parcocittà punta sui giovani per crescere sempre di più. E per dare il giusto riconoscimento alle idee e le menti migliori, sabato 2 marzo 2019 alle ore 18 presso i locali del Centro Polivalente di Parco San Felice ci sarà la cerimonia di proclamazione del 2° concorso di idee “Giovanimenti”.

Durante la serata saranno proclamate le due idee progetto vincitrici, proclamate dalla commissione presieduta da Andrea Mori, esperto di progettazione sociale, e composta anche da Gianni Mongelli (Ente sponsor), Annamaria de Meo (Componente Parcocittà), Vittorio Palumbo (Designer), Luigia Bottalico (Esperta in Comunicazione sociale). Il concorso di idee rivolto agli under 35 del territorio di Foggia e provincia han inteso raccogliere proposte progettuali utili allo sviluppo delle attività del Centro polivalente Parcocittà. Le idee che hanno preso parte al contest si sono dimostrate essere congrue e coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto Parcocittà e si sono articolate articolare su una delle quattro aree tematiche indicate dal bando: promozione dei valori dell’inclusione sociale, dello scambio interculturale, della partecipazione sociale e dei diritti di cittadinanza e rispetto dei beni comuni, con particolare riferimento alla fascia 14-35 anni; promozione delle arti (musica, letteratura, poesia, teatro, danza, cinema, pittura) e delle culture materiali del territorio; promozione di sani stili di vita (ambiente, salute, sport, alimentazione); promozione di forme occupazionali e imprenditoriali giovanili.

Sulle borse di studio c’è l’impronta forte dell’impresa edile “Eredi Antonio Mongelli”. E proprio in memoria dell’imprenditore foggiano, per il secondo anno consecutivo, è stata dedicata l’iniziativa.

Tra le novità della seconda edizione del concorso c’è anche uno sguardo particolare rivolto alla tecnologia. Tutte le sorprese verranno svelate nel corso della premiazione.