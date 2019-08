A Cerignola la 'prima' della recita di "Pagliacci"

Encomiabile il lavoro del Comune di Cerignola e dell’Assessore alla Cultura, Teatro e Pubblica Istruzione Debora Di Nauta, nel progetto regionale L’Arte in Scena è Opera Divina, che culminerà la sua seconda annualità con la messa in scena dell’opera lirica “Pagliacci”, di Ruggero Leoncavallo, nel centenario della scomparsa del noto compositore. Entra nel vivo, infatti, la seconda fase del progetto L’Arte in Scena è Opera Divina, che vede la direzione artistica di Mara Monopoli.

Giovedì 29 agosto, infatti, sulla via Francigena del Sud, Torre Brayda ospiterà la seconda Soiree Diner Lyrique di questo caldo agosto. La serata vedrà la presentazione in anteprima del cast dell’opera “Pagliacci”, che sarà rappresentata il prossimo 5 settembre a Cerignola, con ingresso libero, in Piazza Duomo. La Soiree Diner Lyrique segue la masterclass del 27 e 28 agosto dal titolo: “Aspettando Pagliacci”, che prevede un approfondimento della tecnica vocale ed interpretativa con i docenti Mara Monopoli, Antonio Stragapede e il pianista Emanuele Petruzzella.

Durante l’evento, inoltre, sarà omaggiata Clara Wieck Schumann, straordinaria pianista del Romanticismo, con l’esibizione di Paola Grandicelli, cantante lirica e pianista. Nell’occasione saranno consegnati gli attestati agli alunni e docenti impegnati con “Opera Scuola Ragazzi 2018-2019”, progettata per garantire una formazione conoscitiva dell’opera ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado della Città. Inoltre, le cantanti liriche cerignolane Denise Graziano, Valeria Ditommaso e Anna Stella Pansini si esibiranno in due arie da camera di Pietro Mascagni volute ardentemente dal direttore artistico del progetto Mara Monopoli.

La serata si concluderà con le degustazione del ricercato apericena calabrese-lucano, offerto dai partner del progetto e la torta “Teatro Mercadante” realizzata dalla pasticceria della Famiglia Graziano, Premio Prodotto Mascagnano dell’anno 2019. La progettualità è cofinanziata dalla Regione Puglia - FSC 2014/2020 Investiamo nel vostro futuro e promossa dal Comune di Cerignola, in collaborazione con Tempus srls, Ciessepi, Torre Brayda e Fondazione Zingarelli, con il patrocinio della Fondazione Matera 2019 e del Garante Regionale dei diritti delle Persone con Disabilità.

