Dal rapper Shade a dj Fargetta: ecco la notte colorata di Manfredonia, la più pazza di Puglia

La violinista H.E.R., la vocalist "cool" Isa B, il Dj Fargetta ed il rapper Shade (fenomeno mediatico musicale del momento).Non uno, ma ben quattro ospiti per "Lo Show" della Notte Colorata del Carnevale di Manfredonia, la Notte più pazza di Puglia. Il 17 febbraio, al termine della Gran Parata, dalle ore 22, la Notte Colorata prosegue con il grande spettacolo di piazza (in collaborazione con ILSIPONTINO.NET). La serata inizierà con un' anteprima speciale, l'esibizione degli Skanderground, e proseguirà con il vocalist Dominik, il DJ Max Famiglietti, tanti altri ospiti e ballerini per ballare insieme tutta la notte in una grande discoteca a cielo aperto per tutte le età.

Quattro ospiti di alta caratura artistica che vanno ad aggiungersi a quelli già noti: Matt&Bise (il duo di youtuber più amato d'Italia - Gran Parata delle Meravigli di domenica 4 febbraio ore 10.30), Diletta Leotta (regina di Sky Calcio Serie B e volto di punta di Sky - Gran Parata di Carri e Gruppi di domenica 11 febbraio ore 10.30) e Uccio De Santis (l'esilarante cabarettista pugliese colonna portante di "Mudù" - Gran Parata della Golden Night di martedì 13 febbraio ore 18).

Dunque, sabato 17 febbraio, come annunciato ieri pomeriggio con una video diretta social da Saverio Mazzone (Amministratore Unico dell'Agenzia del Turismo), a calcare il palco di Piazza Giovanni XXIII saranno:

H.E.R.

Erma Pia Castriota, in arte H.E.R., attrice di teatro e per il cinema, cantante e performer. Insieme ai Nidi D’Arac e Teresa De Sio partecipa ad importanti manifestazioni e rassegne musicali quali il Premio Tenco e il concerto del Primo Maggio a P.zza San Giovanni a Roma. collabora con Franco Battiato in “Diwan: l’essenza del reale" e con Lucio Dalla in “Il bene mio” come violinista e direttrice d’orchestra. Attualmente H.E.R. si contraddistingue musicalmente per due interessanti progetti. É uscito da pochi giorni il singolo di debutto nella veste di H.E.R. & PM con il brano elettronico ‘Of AllThings’ in esclusiva per la One More Compilation, Vol.3 via One More Lab, insieme ad altri artisti internazionali. Dal 17 novembre 2017 è lanciato il suo atteso featuring, all’interno dell’album ‘Low in High School’ di Morrissey,

ISA B

Isabella Valentini, in arte ISA B, è la voce più bella d'Italia, la vocalist per eccellenza. Sempre al fianco di dj s italiani e star internazionali. Esordisce nel 1992 sul canale musicale satellitare Match Music (parte della cui programmazione veniva replicata anche da diverse televisioni locali), in cui lavora ininterrottamente come conduttrice di diversi programmi per 10 anni.Nel frattempo collabora con Italia 1, presentando insieme a Samuele Bersani e Elenoire Casalegno la prima edizione del programma musicale Jammin' e con Rai 2 dove presenta il programma settimanale Irregular Station e la striscia giornaliera Doppia vù.Tra le emittenti radiofoniche negli anni ha lavorato per Radio Deejay, Radio Capital, Radio 101 e altre. Nel 2009 partecipa come DJ al programma di Italia 1 Colorado. Nella stagione 2015 /17 , prende la direzione artistica del Twiga del Forte dei Marmi , seguendone la comunicazione e la consolle con grande successo , mentre, a novembre 2017 ha curato la consulenza artistica per la presentazione del calendario Pirelli , a New York , con Little Loui Vega. Inizio al quadrato per il 2018 , perché entra ufficialmente nella famiglia “Cubed”, Format dei Cube Guys , Roberto Intrallazzi e Luca Provera.

FARGETTA

Mario Get Far Fargetta, tra i padri della dance italiana che abbraccia tre generazioni, è lo storico Dj del Deejay Time il programma cult-dance di Radio DEEJAY che ha spopolato fino a qualche anno fa con record di ascolti. Dicembre 2015 segna il ritorno di Mario Get Far Fargetta a “Radio deejay” al fianco del suo amico Albertino tutti i giorni dalle 14 alle 16. Nel frattempo continua a viaggiare per l’Italia e il mondo con i suoi dj set elettrizzanti e carichi di entusiasmo, esibendo sempre il meglio del panorama musicale! Tra le sue più importanti produzioni ricordiamo: Music, Music is Moving, Your Love, Midnight che hanno raggiunto le vette delle più importanti club charts mondiali mentre con il progetto Tamperer ft. Maya “Feel It” ha raggiunto il numero uno nella classifica di vendita del Regno Unito, numero uno in tutta Europa e numero 4 nella club chart USA, vendendo più due milioni di copie.

SHADE

Vito Shade Ventura è un rapper, freestyler e stand up comedian italiano.

Nasce a Torino e si distingue appena 16enne nelle battle di freestyle del panorama nazionale vincendo per due volte la selezione piemontese del Tecniche Perfette e partecipando al Death Match dello storico 2thebeat nel 2005. Shade è il fenomeno mediatico-musicale del momento con "Bene ma non Benissimo" (tormentone estate 2017 - doppio disco di platino - ad oggi quasi 30 milioni di visualizzazioni su Youtube) ed "Irraggiungibile" con Federica Carta adesso in testa alle hit in Italia (disco di platino e 42 milioni di visualizzazioni). Vera e propria star del web con 478.770 like su Facebook ,431mila follower su Instagram, 1.058.416 ascoltatori mensili su Spotify e 351mila iscritti al canale Youtube. Intanto, il suo disco solista, prodotto interamente dai TwoFingerz, è in dirittura d'arrivo.