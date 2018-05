La graffiante voce di Noemi arriva in Capitanata: il 'Luna Tour' fa tappa a Orta Nova

Si intitola 'La Luna', l'ultimo album di Noemi. La talentuosa cantante romana, esplosa nel corso dell'edizione 2009 di X Factor, sarà l'ospite speciale durante la festa patronale a Orta Nova.

Durante il concerto, in programma giovedì 14 giugno, oltre ai brani tratti dall'ultimo lavoro discografico, Noemi proporrà anche i suoi più grandi successi, come 'Briciole', 'L'amore si odia', 'Per tutta la vita', 'Vuoto a perdere', 'Sono solo parole', fino a 'Non smettere mai di cercarmi', brano con il quale ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo.