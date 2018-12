È Natale anche in via Lucera

"Martedí 18 Dicembre 2018 è Natale a Via Lucera" è questa la prima dichiarazione di Antonio Bianco, presidente dell'associazione "CULTURALmente" in Foggia unitamente a tutti i commercianti di Via Lucera che hanno organizzato una manifestazione natalizia. "Sará una grande festa - afferma Bianco insieme ai commercianti - si partirà alle 17,30 dove la Street Band della One Agency di San Severo animerá con musiche natalizie e non tutta la strada, da Piazza Villani fino all'Opera Don Uva, con la Street Band saranno presenti Mascotte dove ci sarà la distribuzione di caramelle e leccornie e saranno a disposizione per le foto. Inoltre molte attivitá commerciali saranno fuori le proprie attività con la vendita dei propri prodotti e con al presenza di musica, sarà come il 24 dicembre. Sarà inaugurata anche una mostra d'arte, fino al sei gennaio, dove molti nostri concittadini artisti esporranno le proprie opere nelle vetrine. È una manifestazione - continua Bianco - per fare vivere l'aria di Natale in ogni zona della città, ringraziamo l'assessore alla Cultura, Anna Paola Giuliani per aver sostenuto l'evento e ringraziamo il sindaco, Franco Landella e l'intera amministrazione che nonostante tutti i problemi ereditati continuano a essere vicini ai cittadini e commercianti anche delle zone periferiche".