Il Natale di Roseto si illumina con la Fabbrica degli elfi

A Roseto Valfortore è proprio il caso di dire che quello di quest’anno sarà un Natale con i fiocchi. Nella lunga rassegna di appuntamenti compresi nel calendario formato “quattro stagioni”, la prima grande vetrina è quella de “La Fabbrica degli elfi”. Si tratta delle numerose manifestazioni dedicate alle festività natalizie, promosse dall’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni, ristoratori e realtà sociali del piccolo centro dei Monti Dauni.

Si parte l’8 Dicembre, giorno dell’Immacolata, con la giornata inaugurale che prevede un entusiasmante percorso tra le vie del borgo addobbato a festa. In questa occasione si potrà attraversare un percorso illuminato tra Piazza Ronca, Fontana Vecchia, Giardino di Piazza Umberto, sino a giungere al tanto atteso Boschetto degli elfi e alla visita del Presepe. Previste degustazioni di svariate tipologie di dolci natalizi, accompagnate da tanta musica e dai mercatini di Natale, che apriranno il lungo mese di festività, oltre ad un fantastico spettacolo di magia.

Domenica 9 Dicembre, invece, sarà la volta di “Chocolart”, evento in collaborazione con l’associazione di volontariato “I Diversabili” Onlus di Lucera, i quali, dalle ore 10:00, presso il centro storico, sorprenderanno i presenti con splendide sculture di cioccolato; seguiranno, nel pomeriggio, alcuni laboratori presso la ludoteca, e altri mercatini. Ma non è finita di certo qui. Perchè il calendario natalizio continua nei giorni successivi, con convegni, tombolate, laboratori di norcineria e serate dedicate al cinema. Il 21 Dicembre, durante la mattinata, con “Natale a colori”, i bimbi di Roseto consegneranno i doni agli anziani ospiti della Casa di riposo e Centro diurno “Attilio Cascioli”. Domenica 23, invece, dalle ore 20:00, presso il Boschetto degli elfi, sarà la volta dello spettacolo “Babbo Natale & santa Claus band”. Si chiuderà con altre due importanti manifestazioni: quella del 30 Dicembre, che prevede il Concerto Gospel, “Italian Singers”, a cura del Direttore Francesco Finizio, e il 6 Gennaio, con l’arrivo della Befana e lo spettacolo sul Natale per le famiglie “Il quarto magio”, alle ore 18:00 presso Fontana Vecchia.

“Invitiamo curiosi e turisti a venirci a visitare durante le feste natalizie - commenta il sindaco Lucilla Parisi - Qui sui Monti Dauni si vive maggiormente la magia del Natale, grazie alle atmosfere uniche che i nostri borghi ci regalano, con paesaggi stupendi, cibo buono e con il calore della nostra gente”.

Per ulteriori info relative al programma è disponibile la pagina Facebook “Roseto Valfortore - I borghi più belli d’Italia”.