La storia dei Pompieri e della Croce Rossa tra musica e cultura

Il museo storico dei pompieri e della croce rossa Italiana, la più grande esposizione in Europa di questo genere apre le porte alla musica e alla cultura. Sabato 19 maggio con inizio alle ore 19 in collaborazione con Progetti Futuri ed Euroambiente è in programma l’evento ‘Museo in musica, tra storia e cultura’, una magica atmosfera d’altri tempi tutta da vivere.

Nel corso della serata, unica nel suo genere per la città di Manfredonia e la terra di Gargano sarà possibile visitare il Museo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana ed assistere nel grande salone, in uno scenario davvero molto bello e suggestivo al concerto “Melodie senza Tempo” eseguito dall’Ensemble orchestrale. Ad esibirsi “I Solisti Appuli”, protagonisti il tenore Paolo Spagnuolo e il soprano Raffaella Palumbo. Dieci i musicisti che animeranno la serata con brani di lirica e classici napoletani. Presentazione affidata ad un affermato attore di musical. L’evento si terrà a Manfredonia in provincia di Foggia, nella zona industriale D46 dove ha sede la cittadella della sicurezza e della formazione.