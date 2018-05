A Manfredonia l'evento Museo in musica “tra storia e cultura”

Il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana in collaborazione con Progetti Futuri ed Euroambiente presenta Sabato 19 Maggio alle ore 19:00 l’evento MUSEO IN MUSICA “tra storia e cultura”.



L’evento comprende:



- VISITA GUIDATA al Museo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana.

- CONCERTO “Melodie senza Tempo” eseguito dall’Ensemble orchestrale “I Solisti Appuli” che avrà come protagonisti il TENORE Paolo Spagnuolo e il SOPRANO Raffaella Palumbo.



Inoltre prima dell’evento ai partecipanti sarà servito un caffè di benvenuto.



- Contributo di Ingresso 10 €



L’evento si svolgerà presso il Museo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana - Via A. Meucci sn - Zona industriale D46 | Presso la Cittadella della Sicurezza e della Formazione Manfredonia (FG), Italia.



PREVENDITA BIGLIETTI:

- BAR IMPERO Piazza Marconi Guglielmo 15, Manfredonia (FG)

- PROGETTI FUTURI in Traversa dei Baroni Cessa 8, Manfredonia (FG) dalle ore 16 alle 18.



INFO chiama o WhatsApp 391.4896937 o email: progettifuturi0@gmail.com