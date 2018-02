L’associazione culturale Progetti Futuri presenta, nel suo hub di innovazione culturale, da Domenica 18 Febbraio a Sabato 24 Febbraio la mostra di grafica itinerante dedicata a Miles Davis “I Pentagrammi musicali di Miles nella coloristica dell’artista Rino Colletta”



Inaugurazione della mostra Domenica 18 Febbraio 2018 alle ore 20:00 accompagnata dal quintetto jazz Beyond 5tet, complesso formato da Franco Falcone (sassofono), Mimmo Marasco (tromba), Paolo Sapone (chitarra), Matteo Sapone (contrabbasso) e Piero Caputo (batteria).



Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni fino a Sabato 24 Febbraio 2018 (Mattina dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Pomeriggio dalle 18:00 alle ore 20:00).



«...Uno zigzagare a note di tromba, di Miles, in quella coloristica estetizzante del Colletta, denunciante, in colleganza evocatoria, una realtà sempre più confusa, depredata nella quasi categoria “manicomizzata” delle persone...» Cit Prof. Lorenzo Prencipe



Per INFO chiama o messaggio WhatsApp il numero 391.4896937 tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie [9:30 - 11:30|17:30 - 19:30]