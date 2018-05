Al Foggia una settimana dedicata al modellismo: oltre 300 pezzi in mostra al Palazzetto dell'arte

Al via la XI mostra di modellismo, l'evento sarà ospitato presso la sala Grigia del Palazzetto dell'Arte, in via Galliani, sono attesi decine di appassionati provenienti da tutto il territorio nazionale. La manifestazione è organizzata dal Club Modellismo Dauno di Foggia, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura.

La mostra sarà visitabile dal 22 al 27 maggio, tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16:30 alle 21:00,l'ingresso è gratuito. In conclusione, domenica 27 nel pomeriggio alle 15.30, saranno premiate le opere più belle di tutte le categorie. Saranno esposti più di 300 pezzi, provenienti da vari Club d'Italia.

Aeroplani, navi, elicotteri, tutti realizzati fedelmente rispetto agli originali, ogni modello è frutto di anni di passione ed esperienza. Il periodo storico delle riproduzioni è vastissimo, dalla presentazione dei legionari dell'antica Roma, fino ai prototipi futuristici. I soci del club sono concordi nell'affermare che questo hobby abbia un forte valore educativo, il modellismo è un passatempo che permette di unire vari settori del sapere, come arte, pittura, storia e tradizioni. Questa passione è una fonte di informazioni preziose e sempre nuove ed arricchisce sia chi realizza i capolavori in miniatura sia chi li osserva.