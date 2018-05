‘Cristoforo il Colombo’ chiude la stagione di ‘Merende da favola’

Ultimo appuntamento della stagione di teatro per famiglie Merende da Favola 17/18: "Cristoforo il Colombo", scritto da Leonardo Losavio e diretto da Roberto Galano.

Anno 1492. Cristoforo è un colombo viaggiatore che lavora alla corte del Portogallo. Durante una missione incontra e accudisce un ammiraglio ferito che, per gratitudine, gli regala il libretto coi suoi appunti di viaggio e una mappa. Entrambe alludono all’esistenza di terre non ancora scoperte oltre i confini del mare tenebroso.

Per Cristoforo può diventare un’occasione importante, ma il re del Portogallo non intende aiutarlo. Si rivolge allora al re di Spagna che, insieme a una vespuccia di nome Amerigo, decide di sostenere la pericolosa impresa di Cristoforo fornendogli le scorte per il lungo viaggio e tre stormi capeggiati da tre insoliti personaggi: Lanina, Lapinta e Lasandamaria.

Inizia così per Cristoforo l’avventura più importante per realizzare il suo sogno più grande: diventare un esploratore. Decide, così, di affrontare la sua avventura più importante, ma non sarà facile per lui: vivrà parecchie disavventure e, proprio mentre starà per perdere la speranza, scoprirà qualcosa che cambierà in meglio l’esistenza.

"Cristoforo il Colombo"

di Leonardo Losavio

con Michele Ciuffreda, Francesca De Sandoli, Massimo Iannantuoni, Enza Notarangelo, Annalucia Palladino, Maggie Salice

costumi Annalucia Palladino

regia Roberto Galano

5/6 Maggio 2018

ore 17:00 merenda in collaborazione con Doemi, ore 17:30 prima replica

ore 19:00 merenda in collaborazione con Doemi, ore 19:30 seconda replica

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it / 3921242850 / 3249948645