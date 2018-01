‘Memento’: al ‘Giordano’ uno spettacolo per raccontare l'olocausto ai bambini

Il 25 e 26 gennaio, alle ore 10, il Teatro Comunale 'Umberto Giordano' ospiterà lo spettacolo intitolato ‘Memento’, un progetto culturale rivolto ai bambini di tutte le scuole elementari di Foggia, per celebrare il Giorno della Memoria.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, tramite l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, è nata da un’idea dell’artista foggiana Daniela d’Elia, che ha anche scritto e interpreterà in scena il racconto. Destinatari saranno gli alunni delle scuole elementari foggiane: si prevede la partecipazione di circa 700 ragazzi.

Attraverso l’emozione del ricordo, la narrazione porterà per mano i bambini alla conoscenza della storia del genocidio: un racconto scritto per i bambini e con i bambini. Il compito che la d’Elia assume, è quello di portare i piccoli, nella verità di quei giorni, narrare l’efferata crudeltà della discriminazione, per trasmettere i valori dell’uguaglianza, della fratellanza, della solidarietà e del rispetto delle diversità fra gli esseri viventi.

La narrazione sarà supportata anche da illustrazioni, per facilitarne la comprensione. In conclusione, i bambini verranno coinvolti in una esperienza creativa per rafforzare ancor di più il ricordo di questa giornata.

In apertura, ad accogliere le scolaresche, saranno il sindaco Franco Landella e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Claudia Lioia.