'MascherAmiamoci': scambi e donazioni di vestiti. A Cerignola il Carnevale all'insegna della generosità

Anche quest’anno, l’associazione Sos Cerignola scende in campo con il progetto "mascherAmiamoci" per donare, scambiare o semplicemente usufruire di abiti di carnevale per adulti e bambini. L'idea nasce dalla constatazione che, mentre, da un lato vi sono dei bambini che ogni anno, in occasione del Carnevale, hanno la possibilità di indossare un nuovo vestito di Carnevale, dall'altro vi sono famiglie che non possono permettersi di acquistare un nuovo vestito per i propri figli. Visto che molto spesso i vestiti di Carnevale dell'anno passato, usati solo qualche giorno, rimangono nell'armadio non utilizzati, perché non donarli, prestarli a chi non può permettersi di acquistarli? Per questo motivo col progetto "mascherAmiamoci" è stata organizzata una raccolta di vestiti di Carnevale da donare, prestare e/o scambiare per adulti e bambini, infatti dinanzi alla Villa Comunale domenica 10 febbraio e domenica 17 febbraio dalle 10.00 alle 13.00 posizioneremo un gazebo per la raccolta degli abiti, che continuerà anche presso la sede operativa dell’Associazione, ovvero in via Falcone presso l’ex Tribunale.

Sos Cerignola, invita la città, a vivere insieme e in armonia la festa più colorata dell’anno, perché solo insieme possiamo dimostrare quanto la nostra amata città sia piena di tanta buona gente, che con un concreto impegno civico e sociale fa conoscere la “nostra” amata città per motivi “positivi”.